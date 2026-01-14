خبر في الجول - بيراميدز يتوصل لاتفاق مبدئي مع الزمالك لضم ناصر ماهر

توصل بيراميدز لاتفاق مبدئي مع الزمالك لضم ناصر ماهر لاعب الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز أصبح قريبا من ضم اللاعب ويتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل من أجل إتمام الصفقة.

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

ويخوض بيراميدز معسكرا وديا في الإمارات خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الموسم الجاري عقب نهاية أمم إفريقيا.ومنح يورتشيتش لاعبي بيراميدز راحة سلبية على أن يتم استئناف التدريبات يوم 3 يناير المقبل.

واستقر النادي على خوض معسكر إعداد خارجي وتحديدا في أبوظبي العاصمة الإماراتية، بداية من يوم 5 يناير على أن يمتد حتى يوم 13 يناير.

ويأتي ذلك قبل العودة لاستكمال التحضيرات لاستئناف الدوري يوم 19 يناير بمواجهة البنك الأهلي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في رحلة الحفاظ على اللقب القاري.

وأعلن بيراميدز حتى الآن التعاقد مع حامد حمدان قادما من بتروجت، كما علم FilGoal.com أن الفريق أتم تعاقده مع باسكال فيري لاعب زيسكو الزامبي.