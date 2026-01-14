سفيان بوفال ينضم لـ لو هافر

أعلن نادي لو هافر الفرنسي تعاقده مع المغربي سفيان بوفال لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سفيان بوفال النادي : لو هافر لو هافر

وانضم صاحب الـ 32 عاما للوهافر حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

قبل أيام، فسخ بوفال عقده مع ناديه البلجيكي رويال سان جيلواز بالتراضي.

وقبل رحيله عن يونيون سان جيلواز، خاض بوفال 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

أما في الموسم الماضي، فكان عنصرًا أساسيًا، حيث شارك في 25 مباراة وأسهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وانضم بوفال إلى نادي رويال سان جيلواز البلجيكي في صيف 2024 بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري بالتراضي بين الطرفين.

حينها وقع الدولي المغربي على عقد يربطه بالنادي البلجيكي لمدة موسمين..

سفيان بوفال بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني، قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري، ومنه إلى رويال سان جيلواز.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 47 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.