سفيان بوفال ينضم لـ لو هافر

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 14:19

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب

أعلن نادي لو هافر الفرنسي تعاقده مع المغربي سفيان بوفال لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سفيان بوفال

النادي : لو هافر

لو هافر

وانضم صاحب الـ 32 عاما للوهافر حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

قبل أيام، فسخ بوفال عقده مع ناديه البلجيكي رويال سان جيلواز بالتراضي.

أخبار متعلقة:
سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي مصدر من الأهلي لـ في الجول: بوفال خارج حسابات النادي بسبب راتبه الكبير تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال

وقبل رحيله عن يونيون سان جيلواز، خاض بوفال 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

أما في الموسم الماضي، فكان عنصرًا أساسيًا، حيث شارك في 25 مباراة وأسهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وانضم بوفال إلى نادي رويال سان جيلواز البلجيكي في صيف 2024 بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري بالتراضي بين الطرفين.

حينها وقع الدولي المغربي على عقد يربطه بالنادي البلجيكي لمدة موسمين..

سفيان بوفال بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني، قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري، ومنه إلى رويال سان جيلواز.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 47 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.

سفيان بوفال لو هافر
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - مبابي على رأس غيابات بالجملة في اختبار أربيلوا الأول جوارديولا: أتمنى عودة عمر مرموش سريعا لإراحة هالاند على خطى والده.. أياكس يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش مواعيد مباريات الأربعاء 14 يناير - مصر ضد السنغال.. والمغرب يواجه نيجيريا كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تشكيل السنغال - كوليبالي وماني وندياي وجاكسون.. القوة الضاربة تبدأ ضد مصر 4 دقيقة | أمم إفريقيا
جوارديولا: أتمنى بقاء برناردو سيلفا مع سيتي لقرون طويلة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - صالة برج العرب تستضيف مجموعة مصر في تصفيات مونديال السلة 23 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل منتخب مصر – الفراعنة بلا تغييرات أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 32 دقيقة | أمم إفريقيا
فوكس نيوز: قبل 5 أشهر من كأس العالم.. أمريكا تجمد إصدار تأشيرات لـ 75 دولة بينهم مصر 47 دقيقة | منتخب مصر
لاعب الهلال ينتقل لدوري الدرجة الثانية في السعودية ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا - بروتوكول أمني شامل خلال لقاء مصر والسنغال ساعة | أمم إفريقيا
الثالث.. إقالة مدرب بوركينا فاسو بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521238/سفيان-بوفال-ينضم-لـ-لو-هافر