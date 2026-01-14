كونسيساو: ما فعله لاعبو ضمك لم أشاهده طوال حياتي

أعرب سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة عن غضبه الشديد عقب مباراة فريقه أمام ضمك.

وتعادل اتحاد جدة ضد ضمك 1-1 ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحفي: "لم نظهر بالشراسة المطلوبة ولا بالروح التي نبحث عنها في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل".

وشدد "عملت في دول عدة وواجهت ظروفا مختلفة، لكنني لم أشاهد مباراة بهذا الشكل، وحتى مدرب الفريق المنافس اعترف باتباعهم أسلوب إضاعة الوقت".

وأتم تصريحاته "سنواصل العمل بكل جدية من أجل الاتحاد، اللاعبون الذين سيبقون معنا سيجتهدون لخدمة الفريق، وسنضاعف الجهد لتعويض فقدان النقاط والعودة بشكل أقوى".

وأوقف ضمك سلسلة انتصارات الاتحاد خلال الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاتحاد خلال المباريات الخمس الاخيرة قبل أن يتعثر بالتعادل أمام ضمك.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز 14 برصيد 10 نقاط.