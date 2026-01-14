الكشف عن موعد خضوع محمد حمدي لجراحة الرباط الصليبي

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 13:47

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بنين - محمد حمدي

أعلن منتخب مصر موعد إجراء محمد حمدي لعملية الرباط الصليبي.

ويجري حمدي عملية الرباط الصليبي غدا في ألمانيا.

والتحق لويس استيفاس أخصائي العلاج الطبيعي بنادي بيراميدز باللاعب في مدينة ميونيخ ليتواجد بجانبه أثناء إجراء الجراحة.

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وأصيب حمدي خلال مباراة منتخب مصر ضد بنين في دور الـ 16 من البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة.

وشارك حمدي في 3 مباريات خلال البطولة وصنع هدفا ضد زيمبابوي في الجولة الأولى.

محمد حمدي منتخب مصر أمم إفريقيا
