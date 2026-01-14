طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 13:26

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الفريق أمام المصري.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم 25 يناير في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو و رينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي حمزة الحجوي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.

جاتوجاتو سبق له إدارة مباراة مصر والجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وشهدت فوز مصر على الفهود بنتيجة 2-1.

كما أدار مباراة لإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وخسروا أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وسبق له إدارة مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019 وعرفت فوز مصر بهدف دون رد سجله مصطفى محمد آنذاك.

مع الأندية المصرية، أدار تحكيميا مباراة فوز الأهلى على بلاتينيوم بنتيجة 2-0 في دوري أبطال إفريقيا 2020 بدور المجموعات.

كما أدار مباراة فوز بيراميدز على حساب عزام التنزاني بهدف دون رد في الدور التمهيدي من الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي فريق الزمالك مع المصري البورسعيدي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وينفرد المصري بصدارة المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على كل من كايزر تشيفز وزيسكو.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط من انتصار على زيسكو وتعادل أمام كايزر تشيفز.

