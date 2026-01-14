أمم إفريقيا - أوسيمين: لا نعاني أي ضغط أمام المغرب.. ومباراة الجزائر أظهرت جاهزيتنا للمنافسة على اللقب

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 13:02

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

شدد فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا على جاهزية منتخب بلاده لخوض المواجهة المرتقبة أمام المغرب.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد المغرب مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا.

وقال فيكتور أوسيمين في تصريحات للصحفيين: "لا نعاني من أي ضغط قبل مواجهة المغرب، لقد واجهنا منتخبا كبيرا مثل الجزائر، وقدمنا مستوى أظهر للعالم كله أننا جاهزون للمنافسة على هذا اللقب".

وأضاف "منتخب المغرب سلعب أمام عشرات الآلاف من جماهيره، وهذا يمنحهم الأفضلية، لكن في المقابل، كثير منا لعب في ملاعب يتجاوز حضورها 80 أو 90 ألف متفرج".

وأتم أوسيمين تصريحاته "سنقدم كل ما لدينا ونأمل أن يكون الفوز من نصيبنا. لن تكون مباراة سهلة، لكنني أعتقد أننا نملك فرصة".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون بهدفين دون رد.

بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب منتخب مصر أمام السنغال بعد تخطي كوت ديفوار ومالي على الترتيب.

