خدمة في الجول - احجز تذاكر الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتشهد الجولة مباراة قوية بين المصري والزمالك، بينما يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الخميس 15 يناير

الأهلي × طلائع الجيش.. 5:00 مساء - استاد السلام.

بيراميدز × بتروجت.. 5:00 مساء - استاد الدفاع الجوي.

المصري × الزمالك.. 8:0 مساء - استاد برج العرب.

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب.. 8:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

الجمعة 16 يناير

إنبي × غزل المحلة.. 5:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

السبت 17 يناير

حرس الحدود × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - استاد جهاز الرياضة.

الإسماعيلي × وادي دجلة.. 8:00 مساء - استاد الإسماعيلية.

مودرن سبورت × الجونة.. 8:00 مساء - استاد السلام.

