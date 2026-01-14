جوارديولا: أتمنى عودة عمر مرموش سريعا لإراحة هالاند

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رغبته في عودة عمر مرموش سريعا للمشاركة مع الفريق.

وفاز مانشستر سيتي على نيوكاسل بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أقل شيئا عن التحكيم عندما خسرنا في ملعب نيوكاسل، ولم أقل أي شيء عن التحكيم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حسنا أعتقد أن هاورد ويب سيخرج ليعطينا تفسيرا".

وواصل "لا يمكنكم تخيل مدى جودة برناردو سيلفا، هذا اللاعب سيفتقد، أتمنى أن يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي لعدة قرون، هو منافس ويعرف جميع القوانين".

وتابع "أتمنى أن يعود عمر مرموش سريعا لنريح إيرلنج هالاند لأنه متعب جدا".

ويشارك مرموش حاليا في كأس أمم إفريقيا مع مصر.

وأردف "أريد أن أعرف لماذا لم يتدخل الـVAR في الدقيقة 60 من مباراة الدوري ضد نيوكاسل في ركلة جزاء جنونية من فابيان شار على فودين، وفي الدقيقة 20 كانت هناك ركلة جزاء من تسديدة دوكو التي اصطدمت بيد ثياو، حاليا هناك 4 أشخاص لم يستطيعوا اتخاذ قرار وكان الخط غريبا، بينما كان الخط مثاليا في الهدف الثاني الذي سجله نيوكاسل بالدوري، أنا لست شخصا يشكك منذ 10 سنوات".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان نيكو جونزاليس سيكون متاحا لمواجهة مانشستر يونايتد".

وكان نيوكاسل قد توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ليفربول في النهائي.