خبر في الجول - سلة.. تخفيض عقوبة لاعب الاتحاد السكندري إلى شهرين

قبل الاتحاد المصري لكرة السلة، التظلم المقدم من نادي الاتحاد بشأن تخفيض عقوبة مالك طه لاعب فريق المرتبط بالنادي السكندري.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن في نوفمبر الماضي إيقاف مالك طه حتى نهاية الموسم بسبب احداث مباراة فريقه أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم فإن اتحاد السلة قبل التظلم المقدم من الاتحاد السكندري بشأن إيقاف اللاعب مالك طه، وقرر الاكتفاء بإيقافه لمدة شهرين.

وبذلك ستنتهي عقوبة مالط طه في 24 يناير الجاري بعدما كانت حتى نهاية الموسم.

ماذا حدث؟

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.