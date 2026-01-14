على خطى والده.. أياكس يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع ماكسميليان إبراهيموفيتش.

ماكسميليان هو نجل زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم السويدية.

صاحب الـ 19 عاما انضم إلى أياكس قادما من ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

ويسير ماكسميليان على خطى والده الذي تألق بشكل كبير مع أياكس في بداياته.

وبدأ ماكسميليان مسيرته مع فريق هاماربي السويدي ضمن صفوف الناشئين قبل الانتقال إلى ميلان الذي تدرج معه بفرق الناشئين.

مع الفريق الثاني لميلان لعب ماكسميليان منذ بداية الموسم في 17 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4.

وتواجد ماكسميليان بقائمة الفريق الأول لميلان التي شاركت في كأس السوبر الإيطالي ضد نابولي ولكنه لم يشارك في المباراة.

ويلعب ماكسميليان بمركز الجناج الأيسر.

ويحتل أياكس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 33 نقطة.

