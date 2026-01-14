مواعيد مباريات الأربعاء 14 يناير - مصر ضد السنغال.. والمغرب يواجه نيجيريا

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 10:34

كتب : FilGoal

مصر

تقام اليوم مباراتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

السنغال × مصر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 - الجزائرية الأرضية.

نيجيريا × المغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإيطالي

نابولي × بارما.. 7:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

إنتر × ليتشي.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الألماني

فولفسبورج × سانت باولي.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

لايبزج × فرايبورج.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

كولن × بايرن ميونيخ.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري السعودي

أهلي جدة × التعاون.. 7:30 مساء - ثمانية.

نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تشيلسي × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس × إلتشي.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

ألباسيتي × ريال مدريد.. 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

منتخب مصر أمم إفريقيا مواعيد مباريات الأربعاء تشيلسي أرسنال كأس ملك إسبانيا
