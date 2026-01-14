مواعيد مباريات الأربعاء 14 يناير - مصر ضد السنغال.. والمغرب يواجه نيجيريا
الأربعاء، 14 يناير 2026 - 10:34
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراتي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
السنغال × مصر.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 - الجزائرية الأرضية.
نيجيريا × المغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
الدوري الإيطالي
نابولي × بارما.. 7:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
إنتر × ليتشي.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الألماني
فولفسبورج × سانت باولي.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
لايبزج × فرايبورج.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.
كولن × بايرن ميونيخ.. 9:30 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري السعودي
أهلي جدة × التعاون.. 7:30 مساء - ثمانية.
نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
تشيلسي × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس ملك إسبانيا
ريال بيتيس × إلتشي.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
ديبورتيفو ألافيس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
ألباسيتي × ريال مدريد.. 10:00 مساء - إم بي سي مصر 2.
