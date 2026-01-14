كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو

ودع روما كأس إيطاليا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام ضيفه تورينو بنتيجة 3-2.

تقدم تورينو عن طريق تشي أدامز في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الشوط الثاني، تعادل روما عن طريق ماريو هيرموسو في الدقيقة 46، إلا أن تورينو نجح في التقدم مجددا في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب نفسه أدامز.

روما نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 81 عن طريق أنطونيو أرينا.

وبينما تتجه المباراة إلى اللجوء للوقت الإضافي، أحرز إميرهان إلخان هدفا قاتلا لتورينو في الدقيقة 90 ليقود فريقه إلى ربع النهائي.

وتختتم منافسات الدور ثمن النهائي الأربعاء، بمواجهة فيورنتينا أمام كومو.

تورينو انضم إلى يوفنتوس، وأتالانتا، ونابولي، وإنتر، وبولونيا، ولاتسيو المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.