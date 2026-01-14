كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 00:49

كتب : FilGoal

روما الإيطالي

ودع روما كأس إيطاليا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام ضيفه تورينو بنتيجة 3-2.

أخبار متعلقة:
كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي من أجل حلم كأس العالم.. تقرير: خطة لجاتوزو مع منتخب إيطاليا في 3 مدن مختلفة

تقدم تورينو عن طريق تشي أدامز في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الشوط الثاني، تعادل روما عن طريق ماريو هيرموسو في الدقيقة 46، إلا أن تورينو نجح في التقدم مجددا في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب نفسه أدامز.

روما نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 81 عن طريق أنطونيو أرينا.

وبينما تتجه المباراة إلى اللجوء للوقت الإضافي، أحرز إميرهان إلخان هدفا قاتلا لتورينو في الدقيقة 90 ليقود فريقه إلى ربع النهائي.

وتختتم منافسات الدور ثمن النهائي الأربعاء، بمواجهة فيورنتينا أمام كومو.

تورينو انضم إلى يوفنتوس، وأتالانتا، ونابولي، وإنتر، وبولونيا، ولاتسيو المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

روما كأس إيطاليا
نرشح لكم
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة انضم إلى كبار إنجلترا.. سكاي ألمانيا: بايرن يدخل في صراع ضم جيهي تقرير: لاعب بورنموث على رادار إنتر مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي 4 ساعة | الدوري الإسباني
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء 5 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي 5 ساعة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521226/كأس-إيطاليا-هدف-قاتل-يقصي-روما-من-ربع-النهائي-أمام-تورينو