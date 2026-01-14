كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي

تأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على حساب ديبورتيفو لاكورونيا.

ونجح أتليتكو مدريد في الفوز على حساب ديبورتيفو بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 61 من المباراة.

كما حقق أتلتيك بلباو فوزًا صعبا على حساب كولتورال ليونيسا بنتيجة 4-3 في الدور ذاته.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

وفي الوقت الإضافي نجح أوناي جوميز في تسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 104 ليقود فريقه إلى التأهل لربع النهائي.

وتستكمل مباريات كأس ملك إسبانيا يومي الأربعاء والخميس.

ريال مدريد يحل ضيفا على ألباسيتي، ويواجه ديبورتيفو ألافيس منافسه رايو فايكانو، فيما يواجه ريال بيتيس فريق إلتشي.

وتستكمل مباريات ثمن النهائي بمواجهتي

كأس ملك إسبانيا ريال بورجوس أمام فالنسيا، وبرشلونة أمام مضيفه راسينج سانتاندير.