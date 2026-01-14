طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

نفى طارق مصطفى، تواصل مجلس إدارة الزمالك معه لتولي مهمة تدريب الفريق.

ورحل طارق مصطفى مؤخرا عن تدريب أهلي بنغازي الليبي.

وقال طارق مصطفى عبر أون سبورت: "مجلس إدارة الزمالك لم يتحدث معي، وتعاملت مع جون إدوارد المدير الرياضي في أمور سابقة تخص انتقال مصطفى شلبي ومحمود عماد إلى البنك الأهلي، لكننا لم نتحدث مطلقا حول احتمالية تدريب الزمالك".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - تدريبات بدنية وخططية وتقسيمة فنية ميكالي: من الشرف لي تدريب الزمالك.. وكنت بحاجة للصبر مع منتخب الشباب الزمالك يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق خبر في الجول - في حالة رحيل عبد الرؤوف.. طارق مصطفى الأقرب لتدريب الزمالك

وأضاف "جون إدوارد له دوره كمدير رياضي، لكن كل ما يتعلق بالأمور الفنية يخص المدير الفني، وفي حال توليت المهمة سأكون المسؤول الأول والأخير عن الفريق".

وتابع "أرفض فكرة رحيل ناصر ماهر أو حسام عبد المجيد أو ناصر منسي لأنهم أساس الفريق، لكن لا أمانع رحيل أحد المحترفين مثل خوان بيزيرا حال وصول عرض مادي مناسب يساهم في حل الأزمة المالية".

وواصل "شيكو بانزا لديه إمكانيات فنية جيدة، لكنه يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية يفرض عليه أسلوب اللعب الجماعي، لأنه يلعب بطريقة مزاجية".

وشدد "عدي الدباغ من أفضل المهاجمين تحركا، وكذلك الجزيري لاعب مميز. أثق في قدرتي على تحقيق البطولات مع الفريق الحالي للزمالك حال توليت المسؤولية".

وأتم "تواصلت مع معتمد جمال وتمنيت له التوفيق في المهمة الصعبة. معتمد مدرب جيد وشخصية رائعة وأتمنى له التوفيق".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد مهمة قيادة فريق كرة القدم بشكل مؤقت إلى معتمد جمال.

وأعلن الزمالك عن قراره بالإضافة إلى تعيين إبراهيم صلاح معاونا مع معتمد جمال.

الزمالك طارق مصطفى
نرشح لكم
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي خبر في الجول - لاعب زيسكو يصل مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا مران الزمالك - تدريبات بدنية وخططية وتقسيمة فنية مران الأهلي - رباعي الفريق يواصل التدريبات التأهيلية مصدر من الأهلي لـ في الجول: تأجيل زفاف عمرو الجزار بسبب مواجهة يانج أفريكانز خبر في الجول - عرض رسمي من أهلي طرابلس لضم لاعب سيراميكا كليوباترا بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز يختتم معسكر الإمارات بتعادل إيجابي أمام نيفتشي باكو
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي ساعة | الدوري الإسباني
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي 2 ساعة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521224/طارق-مصطفي-أستطيع-الفوز-بالبطولات-مع-الزمالك-ومجلس-الإدارة-لم-يتحدث-معي