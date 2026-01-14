طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي

نفى طارق مصطفى، تواصل مجلس إدارة الزمالك معه لتولي مهمة تدريب الفريق.

ورحل طارق مصطفى مؤخرا عن تدريب أهلي بنغازي الليبي.

وقال طارق مصطفى عبر أون سبورت: "مجلس إدارة الزمالك لم يتحدث معي، وتعاملت مع جون إدوارد المدير الرياضي في أمور سابقة تخص انتقال مصطفى شلبي ومحمود عماد إلى البنك الأهلي، لكننا لم نتحدث مطلقا حول احتمالية تدريب الزمالك".

وأضاف "جون إدوارد له دوره كمدير رياضي، لكن كل ما يتعلق بالأمور الفنية يخص المدير الفني، وفي حال توليت المهمة سأكون المسؤول الأول والأخير عن الفريق".

وتابع "أرفض فكرة رحيل ناصر ماهر أو حسام عبد المجيد أو ناصر منسي لأنهم أساس الفريق، لكن لا أمانع رحيل أحد المحترفين مثل خوان بيزيرا حال وصول عرض مادي مناسب يساهم في حل الأزمة المالية".

وواصل "شيكو بانزا لديه إمكانيات فنية جيدة، لكنه يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية يفرض عليه أسلوب اللعب الجماعي، لأنه يلعب بطريقة مزاجية".

وشدد "عدي الدباغ من أفضل المهاجمين تحركا، وكذلك الجزيري لاعب مميز. أثق في قدرتي على تحقيق البطولات مع الفريق الحالي للزمالك حال توليت المسؤولية".

وأتم "تواصلت مع معتمد جمال وتمنيت له التوفيق في المهمة الصعبة. معتمد مدرب جيد وشخصية رائعة وأتمنى له التوفيق".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد مهمة قيادة فريق كرة القدم بشكل مؤقت إلى معتمد جمال.

وأعلن الزمالك عن قراره بالإضافة إلى تعيين إبراهيم صلاح معاونا مع معتمد جمال.