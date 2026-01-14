خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي

محمود الجزار النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

جدد محمود الجزار مدافع البنك الأهلي تعاقده مع النادي.

وكان تعاقد الجزار مع البنك الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد.

وعلم FilGoal.com أن نادي البنك الأهلي قد أتم تجديد تعاقده مع محمود الجزار لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وخاض الجزار 11 مباراة مع البنك الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ويأتي تجديد تعاقد البنك الأهلي مع محمود الجزار عقب رحيل عمرو الجزار إلى الأهلي.

وارتبط اسم الثنائي محمود وعمرو الجزار بانتقال أحدهما إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم محمود الجزار إلى البنك الأهلي قادما من الجونة في صيف 2022.

ويبلغ الجزار من العمر 27 عاما ويلعب في مركز قلب الدفاع كما يجيد اللعب كظهير أيمن.

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر من مركز ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.