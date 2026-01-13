بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 23:48

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

رد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد على الأنباء المتداولة بشأن خلافه مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق.

وترددت أنباء عن وجود خلافات بين ألونسو وبعض نجوم ريال مدريد من بينهم بيلينجهام تسببت في رحيل المدرب الإسباني.

وقال جود بيلينجهام، عبر تطبيق JB5 الخاص به: "لقد تغاضيت عن الكثير من هذه الأمور حتى الآن، على أمل أن تظهر الحقيقة في الوقت المناسب. لكن بصراحة يا له من هراء، أشعر بالأسف حقا تجاه الأشخاص الذين يصدقون كل كلمة من هؤلاء المهرجين ومصادرهم".

أخبار متعلقة:
مؤتمر بيلينجهام: أستطيع تسجيل 50 هدفا كل عام ولكن ليست مهمتي بيلينجهام: ندعم ألونسو بنسبة 100%.. ونملك كل ما نحتاجه للعودة توخيل يحذر بيلينجهام: لن أغير قراري لمجرد التلويح بذراعك بيلينجهام: صافرات الاستهجان ضد ترينت لا تعكس ما يعتقده المشجعون عنه

وأضاف "لا تصدقوا كل ما تقرؤونه، يجب محاسبة هؤلاء الأشخاص من حين لآخر على نشرهم هذا النوع من المعلومات المضللة الضارة لجذب المشاهدات وإثارة المزيد من الجدل".

وأعلن ريال مدريد إنهاء عقد تشابي ألونسو بالتراضي وتعيين ألفارو أربيلوا بدلا منه.

Image

أربيلوا سبق له اللعب بقميص ريال مدريد منذ 2009 وحتى 2016.

وكلاعب توج أربيلوا بدوري أبطال أوروبا مرتين وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني.

كما توج أربيلوا مع منتخب إسبانيا بكأس العالم وبطولة اليورو.

وبدأ أربيليوا مسيرته التدريبية في 2020 في أكاديمية ريال مدريد وتدرج حتى وصل إلى الفريق الثاني في الموسم الحالي.

وخلال 23 مباراة مع الفريق الثاني فاز أربيلوا مع ريال مدريد ب 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار النادي إلى أن ألونسو سيرحل عن تدريب الفريق برفقة طاقمه بالكامل.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وخسر ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في نصف النهائي من باريس سان جيرمان.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

وفي دوري أبطال أوروبا يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي يوم الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد تشابي ألونسو جود بيلينجهام
نرشح لكم
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة انضم إلى كبار إنجلترا.. سكاي ألمانيا: بايرن يدخل في صراع ضم جيهي تقرير: لاعب بورنموث على رادار إنتر مؤتمر أرتيتا: تأكد غياب ثنائي عن مواجهة تشيلسي وشكوك حول آخر كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي 4 ساعة | الدوري الإسباني
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي 4 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء 5 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي 5 ساعة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521221/بيليجنهام-عن-خلافاته-مع-ألونسو-يا-له-من-هراء