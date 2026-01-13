كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 23:42

كتب : هاني العوضي

الاتحاد المصري لكرة السلة

يشكل الاتحاد المصري لكرة السلة لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي من التسجيل بداية من الموسم المقبل.

وكان هناك مقترح بإلغاء التعاقد مع المحترفين في كرة السلة.

كما كشف الاتحاد المصري عن مواعيد منافسات المسابقات المحلية قبل معسكر منتخب مصر.

وجاء بيان الاتحاد المصري للسلة كالآتي:

اعتماد مقترح لجنة الانتخابات برئاسة طارق السعيد بتعيين المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني أجوستي بوش ويعاونه ألفريد بوش.

استكمال مباريات الدوري المصري بعد الجولة الثانية عشرة والمحدد لها يوم 26 يناير، على أن تقام الجولة الثالثة عشرة يوم 30 يناير، والجولة الرابعة عشرة يوم 2 فبراير، على أن تقام مباريات دور ربع النهائي من كأس مصر يوم 6 فبراير.

ويتم إيقاف المنافسات المحلية عقب ذلك استعدادا لمشاركة المنتخب الوطني للرجال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027.

من المقرر أن تقام النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس في مصر، على أن تستأنف المسابقات المحلية من 8 مارس 2026.

الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي من التسجيل بالأندية خلال الموسم المقبل وتتكون من محمد نبيل محرم عضو مجلس الإدارة، وخالد مرتجي من النادي الأهلي ومالك البهبيتي من هليوبوليس وحازم فتح الله من الاتحاد السكندري.

