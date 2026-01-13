الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

أحمد رضا - الأهلي

كشف أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي عن تفاصيل انتقال أحمد رضا من الأهلي إلى ناديه.

وقال الرمادي عبر قناة المحور: "البنك الأهلي حصل على خدمات أحمد رضا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف وذلك ضمن صفقة انتقال عمرو الجزار للأهلي".

وأكمل "عمرو الجزار لاعب مميز جدا وذو أخلاق عالية، وسيمثل إضافة للأهلي وأيضا سوف يستفاد من تواجده مع الفريق الأحمر".

وأتم تصريحاته "من الصعب الموافقة على رحيل أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا إذا كان العرض المالي كبير".

وأتم الأهلي التعاقد مع عمرو الجزار من البنك الأهلي لتدعيم خط دفاعه، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات قليلة.

وفي المقابل سيحصل البنك الأهلي على مبلغ مالي بالإضافة إلى خدمات أحمد رضا لاعب الأهلي.

الأهلي أحمد رضا الدوري المصري البنك الأهلي أيمن الرمادي
