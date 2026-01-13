الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 23:39
كتب : FilGoal
كشف أيمن الرمادي المدير الفني للبنك الأهلي عن تفاصيل انتقال أحمد رضا من الأهلي إلى ناديه.
أحمد رضا
النادي : الأهلي
وقال الرمادي عبر قناة المحور: "البنك الأهلي حصل على خدمات أحمد رضا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف وذلك ضمن صفقة انتقال عمرو الجزار للأهلي".
وأكمل "عمرو الجزار لاعب مميز جدا وذو أخلاق عالية، وسيمثل إضافة للأهلي وأيضا سوف يستفاد من تواجده مع الفريق الأحمر".
وأتم تصريحاته "من الصعب الموافقة على رحيل أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا إذا كان العرض المالي كبير".
وأتم الأهلي التعاقد مع عمرو الجزار من البنك الأهلي لتدعيم خط دفاعه، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات قليلة.
وفي المقابل سيحصل البنك الأهلي على مبلغ مالي بالإضافة إلى خدمات أحمد رضا لاعب الأهلي.
نرشح لكم
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي خبر في الجول - لاعب زيسكو يصل مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا مران الزمالك - تدريبات بدنية وخططية وتقسيمة فنية مران الأهلي - رباعي الفريق يواصل التدريبات التأهيلية مصدر من الأهلي لـ في الجول: تأجيل زفاف عمرو الجزار بسبب مواجهة يانج أفريكانز خبر في الجول - عرض رسمي من أهلي طرابلس لضم لاعب سيراميكا كليوباترا بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز يختتم معسكر الإمارات بتعادل إيجابي أمام نيفتشي باكو