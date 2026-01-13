الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 23:09
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدة إيقاف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة بعد طرده أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني.
فرينكي دي يونج
النادي : برشلونة
وفاز برشلونة على ريال مدريد 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
وتعرض اللاعب الهولندي للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وكشف الاتحاد الإسباني عن عقوبة دي يونج وهي الإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط.
وهي المباراة المقبلة لبرشلونة ضد راسينج سانتاندير في دور الـ16 لكأس إسبانيا.
بينما سيكون دي يونج متاحا للمشاركة مع برشلونة بشكل طبيعي بداية من مباراة ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.
نرشح لكم
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء تقرير: المفاوضات تعود بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن راشفورد كانسيلو: شعرت بالقلق.. وما يمر به ريال مدريد لا يعني لنا شيئا كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد الكشف عن سبب تأخر تقديم كانسيلو كلاعب جديد في برشلونة برشلونة يحذف خبر تعاقده مع كانسيلو من موقعه الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي مؤتمر أربيلوا: لن أحاول أن أكون مثل مورينيو.. وتواصل مع ألونسو بعد رحيله