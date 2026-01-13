الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مدة إيقاف فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة بعد طرده أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة على ريال مدريد 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وتعرض اللاعب الهولندي للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكشف الاتحاد الإسباني عن عقوبة دي يونج وهي الإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط.

وهي المباراة المقبلة لبرشلونة ضد راسينج سانتاندير في دور الـ16 لكأس إسبانيا.

بينما سيكون دي يونج متاحا للمشاركة مع برشلونة بشكل طبيعي بداية من مباراة ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.