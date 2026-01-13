أمم إفريقيا – استعدادا لمواجهة مصر.. وصول مشجع "الليزر" لدعم السنغال

وصل ساليو ندياي مشجع منتخب السنغال إلى المغرب استعدادا لدعم أسود التيرانجا أمام مصر.

ويلعب منتخب السنغال ضد مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، في المباراة التي تقام على ملعب طنجة الكبير.

ويعد المشجع ساليو ندياي هو الأشهر في السنغال حاليا، بعدما بحثت عنه شركة طيران السنغال من أجل إرساله إلى المغرب لدعم منتخب بلاده ضد مصر.

وذلك بسبب ظهوره ضد مصر في تصفيات كأس العالم 2022 وهو يوجه أشعة الليزر على وجه محمد صلاح أثناء تسديد ركلة الترجيح وإهدارها.

ووصفت شركة طيران السنغال المشجع بأنه "الأسد الثالث عشر" للإشارة إلى أنه هو اللاعب رقم 13 بعد الـ11 لاعبا والمدرب بابي ثياو.

كما أضافت أن المشجع وصل بكل أدوات التشجيع الخاصة به مثل الوشاح وقميص منتخب السنغال والقبعة.

وأنه سيصل إلى طنجة من أجل تشجيع منتخب السنغال بحماس وبكل احترام للقواعد دون الخروج عن النص.