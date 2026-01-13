أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: علينا القتال أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا

يثق إيجوه أوجبو لاعب نيجيريا في قدرات منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب.

ويلعب منتخب المغرب ضد نيجيريا مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا.

وقال إيجوه أوجبو لاعب منتخب نيجيريا في تصريحات للصحفيين: "علينا أن نقاتل أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا، ومن أجل جميع النيجيريين. هناك الكثير من الطاقة الإيجابية داخل الفريق وعلينا أن نظل مركزين".

وأضاف "علينا اللعب أمام المغرب بالطريقة التي لعبنها بها المباريات الماضية، وأن نفعل نفس الشيء فقط. لا يوجد شيء مختلف. علينا فقط الاستمرار في العمل الجاد".

وتابع "لاعبو المغرب لديهم جودة عالية، لكننا لا نركز على ذلك. نحن نركز على قوتنا الخاصة، لا على نقاط ضعفنا".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون بهدفين دون رد.

بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب منتخب مصر أمام السنغال بعد تخطي كوت ديفوار ومالي على الترتيب