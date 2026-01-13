أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: علينا القتال أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 22:38

كتب : FilGoal

لوكمان - أوسيمين - نيجيريا

يثق إيجوه أوجبو لاعب نيجيريا في قدرات منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب.

ويلعب منتخب المغرب ضد نيجيريا مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا.

وقال إيجوه أوجبو لاعب منتخب نيجيريا في تصريحات للصحفيين: "علينا أن نقاتل أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا، ومن أجل جميع النيجيريين. هناك الكثير من الطاقة الإيجابية داخل الفريق وعلينا أن نظل مركزين".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بودلال: جاهزون لمواجهة نيجيريا.. ونؤمن بعمل الركراكي أمم إفريقيا - الزلزولي: الظهور بشراسة مفتاح مواجهة نيجيريا.. والجمهور لاعب إضافي أمم إفريقيا - رحيمي: لا نحتاج لحافز قبل مواجهة نيجيريا.. وأتمنى أن نكون جاهزين ذهنيا أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر

وأضاف "علينا اللعب أمام المغرب بالطريقة التي لعبنها بها المباريات الماضية، وأن نفعل نفس الشيء فقط. لا يوجد شيء مختلف. علينا فقط الاستمرار في العمل الجاد".

وتابع "لاعبو المغرب لديهم جودة عالية، لكننا لا نركز على ذلك. نحن نركز على قوتنا الخاصة، لا على نقاط ضعفنا".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون بهدفين دون رد.

بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب منتخب مصر أمام السنغال بعد تخطي كوت ديفوار ومالي على الترتيب

كأس إفريقيا منتخب المغرب منتخب نيجيريا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – استعدادا لمواجهة مصر.. وصول مشجع "الليزر" لدعم السنغال مران منتخب مصر - تدريب على ركلات الجزاء وأمطار غزيرة قبل مواجهة السنغال أمم إفريقيا - بودلال: جاهزون لمواجهة نيجيريا.. ونؤمن بعمل الركراكي أمم إفريقيا - الزلزولي: الظهور بشراسة مفتاح مواجهة نيجيريا.. والجمهور لاعب إضافي أمم إفريقيا - رحيمي: لا نحتاج لحافز قبل مواجهة نيجيريا.. وأتمنى أن نكون جاهزين ذهنيا أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر "دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي ساعة | الدوري الإسباني
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي 2 ساعة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521216/أمم-إفريقيا-لاعب-نيجيريا-علينا-القتال-أمام-المغرب-من-أجل-عائلاتنا-وأصدقائنا