مران منتخب مصر - تدريب على ركلات الجزاء وأمطار غزيرة قبل مواجهة السنغال

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 22:13

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة السنغال في كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في تمام السابعة مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم على ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: منتخب مصر قادر على معاقبتنا حال أخطأنا أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال أمم إفريقيا – منتخب مصر يودع أجادير ويسافر إلى طنجة لمواجهة السنغال

ووصل منتخب مصر إلى مدينة طنجة مساء الثلاثاء، قادما من مدينة أكادير.

وخاض المنتخب مبارياته في دور المجموعات ومباراتي الدورين ثمن وربع النهائي على ملعب أدرار في مدينة أكادير.

وشهد ملعب التدريب بطنجة، هطولاً كثيفاً للأمطار خلال المران.

وبدأ بخوض إحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة، وفي نهايته، تم التدريب على ركلات الجزاء.

وتواجد كافة اللاعبين في المران باستثناء محمد حمدي الذي سافر إلى ألمانيا يوم الأحد للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وأصيب حمدي خلال مواجهة مصر أمام بنين في دور الـ16.

وتجاوز المنتخب السنغالي نظيره المالي في الدور ربع النهائي بعد تخطي مالي بهدف نظيف.

May be an image of American football, football and text

May be an image of American football, football and text

May be an image of American football, football and text

May be an image of football, American football, studded shoes and text

May be an image of American football, football, studded shoes and text

May be an image of football, American football and text

السنغال منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – استعدادا لمواجهة مصر.. وصول مشجع "الليزر" لدعم السنغال أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: علينا القتال أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا أمم إفريقيا - بودلال: جاهزون لمواجهة نيجيريا.. ونؤمن بعمل الركراكي أمم إفريقيا - الزلزولي: الظهور بشراسة مفتاح مواجهة نيجيريا.. والجمهور لاعب إضافي أمم إفريقيا - رحيمي: لا نحتاج لحافز قبل مواجهة نيجيريا.. وأتمنى أن نكون جاهزين ذهنيا أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر "دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي ساعة | الدوري الإسباني
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي 2 ساعة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521215/مران-منتخب-مصر-تدريب-على-ركلات-الجزاء-وأمطار-غزيرة-قبل-مواجهة-السنغال