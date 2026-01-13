مران منتخب مصر - تدريب على ركلات الجزاء وأمطار غزيرة قبل مواجهة السنغال

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة السنغال في كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في تمام السابعة مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم على ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة.

ووصل منتخب مصر إلى مدينة طنجة مساء الثلاثاء، قادما من مدينة أكادير.

وخاض المنتخب مبارياته في دور المجموعات ومباراتي الدورين ثمن وربع النهائي على ملعب أدرار في مدينة أكادير.

وشهد ملعب التدريب بطنجة، هطولاً كثيفاً للأمطار خلال المران.

وبدأ بخوض إحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة، وفي نهايته، تم التدريب على ركلات الجزاء.

وتواجد كافة اللاعبين في المران باستثناء محمد حمدي الذي سافر إلى ألمانيا يوم الأحد للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وأصيب حمدي خلال مواجهة مصر أمام بنين في دور الـ16.

وتجاوز المنتخب السنغالي نظيره المالي في الدور ربع النهائي بعد تخطي مالي بهدف نظيف.