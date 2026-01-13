أمم إفريقيا - بودلال: جاهزون لمواجهة نيجيريا.. ونؤمن بعمل الركراكي

شدد عبد الحميد آيت بودلال لاعب منتخب المغرب، على جاهزية فريقه لمواجهة نيجيريا.

ويلعب منتخب المغرب ضد نيجيريا مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا.

وقال بودلال في تصريحات للصحفيين: "نؤمن بالعمل، ونستعد بشكل جيد، ونلتزم بتعليمات مدربنا وليد الركراكي".

وأضاف "نحن مستعدون لمواجهة نيجيريا مثل استعدادنا لباقي المباريات، وهدفنا هو التتويج باللقب".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون بهدفين دون رد.

بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب منتخب مصر أمام السنغال بعد تخطي كوت ديفوار ومالي على الترتيب.