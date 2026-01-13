أمم إفريقيا - الزلزولي: الظهور بشراسة مفتاح مواجهة نيجيريا.. والجمهور لاعب إضافي

عبد الصمد الزلزولي النادي : ريال بيتيس المغرب

يؤمن عبد الصمد الزلزولي بدور جماهير منتخب المغرب في دعم الفريق خلال أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب أمام نيجيريا في تمام العاشرة من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال عبد الصمد الزلزولي في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "مفتاح مباراة نيجيريا هو الظهور بشراسة والضغط من البداية وهذا ما أخبرنا به المدير الفني".

وشدد الزلزولي "علينا تطبيق ما يطلبه منا، وسنفوز إن شاء الله ونتأهل للنهائي".

واختتم الزلزولي تصريحاته "أتمنى أن يستمر الجمهور في دعمنا، فهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا، هم بمثابة لاعب إضافي ونحن متأكدون أنهم سيمحنوننا هذا الدعم".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون بهدفين دون رد.

بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب منتخب مصر أمام السنغال بعد تخطي كوت ديفوار ومالي على الترتيب.