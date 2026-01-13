دوري NBA - حضور إفريقي لافت في سباق التصويت للمشاركة في أسبوع كل النجوم

يواصل اللاعبون المرتبطون بالقارة الإفريقية فرض حضورهم القوي في سباق المشاركة بمباراة كل النجوم لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لعام 2026، المقرر إقامتها في لوس أنجلوس في أسبوع كل النجوم خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2026.

وتشير نتائج الجولة الثانية من تصويت الجماهير إلى تصدر خمسة لاعبين ذوي جذور أو ارتباطات إفريقية قوائم التصويت في القسمين الشرقي والغربي، في تأكيد جديد على تنامي تأثير المواهب الإفريقية داخل أكبر دوري كرة سلة في العالم.

في المنطقة الغربية، يحتل فيكتور ويمبانياما، لاعب سان أنطونيو سبيرز (فرنسا – جذور من جمهورية الكونغو الديمقراطية)، المركز الخامس، خلف نخبة من أبرز نجوم الدوري، بينهم لوكا دونتشيتش ونيكولا يوكيتش وستيفن كيري وشاي جيلجيوس ألكسندر.

أما في المنطقة الشرقية، فيقود يانيس أنتيتوكونمبو، ذو الأصول النيجيرية، قائمة التصويت، يليه باسكال سياكام، أفضل لاعب في نهائيات المنطقة الشرقية والمنحدر من الكاميرون، في المركز العاشر مع فريق إنديانا بيسرز.

كما حل أوجي أنونوبي، صاحب الجذور النيجيرية، لاعب نيويورك نيكس، في المركز الثالث عشر، بينما جاء جويل إمبيد، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2023 والمنحدر من الكاميرون، في المركز السابع عشر.

ومن المقرر أن يُغلق باب التصويت لمباراة كل النجوم يوم الخميس 15 يناير 2026 عند الساعة 06:59 صباحًا بتوقيت وسط إفريقيا، على أن يتم الإعلان عن التشكيل الأساسي يوم الاثنين 19 يناير.

وتقام مباراة كل النجوم هذا العام وفق نظام جديد، حيث تتنافس ثلاثة فرق، فريقان من لاعبي الولايات المتحدة وفريق دولي يضم نخبة من النجوم العالميين، في بطولة مصغّرة بنظام الدوري، تشمل أربع مباريات مدة كل منها 12 دقيقة. وستُقام المباراة النهائية يوم الاثنين 16 فبراير عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت وسط إفريقيا، في صالة إنتويت دوم بمدينة إنغلوود، كاليفورنيا.

وسيكون جمهور كرة السلة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية على موعد مع متابعة فعاليات عطلة كل النجوم مباشرة عبر القنوات SuperSport،ESPN ،Canal+ ،ZAP TV وNTV.

