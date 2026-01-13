خبر في الجول - لاعب زيسكو يصل مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 20:57

كتب : عمرو نبيل

ديفيد سيموكوندا - زيسكو

توصل نادي سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع زيسكو يونايتد الزامبي لضم ديفيد سيموكوندا لاعب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن سيموكوندا قد وصل إلى مصر تمهيدا لإتمام الاتفاق بانتقاله إلى سيراميكا كليوباترا.

ويجري سيموكوندا الكشف الطبي أولا قبل إنهاء إجراءات انضمامه لصفوف سيراميكا كليوباترا.

ويلعب سيموكوندا في مركز الوسط المدافع وكان قد انضم إلى الفريق منذ صيف 2023.

ويبلغ اللاعب من العمر 20 عاما.

وشارك سيموكوندا في ست مباريات ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف.

ويتواجد زيسكو في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية رفقة الزمالك والمصري وكايزر تشيفز.

وخسر زيسكو أول جولتين بهدف دون مقابل أمام الزمالك وثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام المصري.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 13 مباراة.

