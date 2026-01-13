مران الزمالك - تدريبات بدنية وخططية وتقسيمة فنية

خاض لاعبو فريق الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة زد الأخيرة في مسابقة كأس عاصمة مصر، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء.

وخاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك من زد بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات كأس العاصمة.

وأصبحت حظوظ الزمالك ضئيلة بعد الهزيمة، إذ يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف في الجولة الأخيرة ضد المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الرابعة في المركز السادس، ويتأهل أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من الـ 3 مجموعات.

هناك فاركو في المجموعة الأولى لديه 9 نقاط، ووادي دجلة في المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما الاتحاد السكندري في مجموعة الزمالك بـ 7 نقاط.

الزمالك سجل 5 أهداف وتلقى 9 أهداف، بينما الاتحاد السكندري يملك 7 نقاط وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

ولذلك أصبحت الأمور خارج سيطرة الزمالك لأنه يحتاج أيضا لخسارة الاتحاد السكندري الذي سيلاقي حرس الحدود في الجولة ذاتها.

ووصل زد للنقطة العاشرة في المركز الثاني وضمن التأهل.