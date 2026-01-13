مران الزمالك - تدريبات بدنية وخططية وتقسيمة فنية

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 20:56

كتب : FilGoal

معتمد جمال مدرب الزمالك

خاض لاعبو فريق الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة زد الأخيرة في مسابقة كأس عاصمة مصر، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء.

وخاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

أخبار متعلقة:
ميكالي: من الشرف لي تدريب الزمالك.. وكنت بحاجة للصبر مع منتخب الشباب الزمالك يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة كأس عاصمة مصر – الزمالك يخسر من زد ويعقد حظوظه في التأهل

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك من زد بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات كأس العاصمة.

وأصبحت حظوظ الزمالك ضئيلة بعد الهزيمة، إذ يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف في الجولة الأخيرة ضد المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الرابعة في المركز السادس، ويتأهل أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من الـ 3 مجموعات.

هناك فاركو في المجموعة الأولى لديه 9 نقاط، ووادي دجلة في المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما الاتحاد السكندري في مجموعة الزمالك بـ 7 نقاط.

الزمالك سجل 5 أهداف وتلقى 9 أهداف، بينما الاتحاد السكندري يملك 7 نقاط وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

ولذلك أصبحت الأمور خارج سيطرة الزمالك لأنه يحتاج أيضا لخسارة الاتحاد السكندري الذي سيلاقي حرس الحدود في الجولة ذاتها.

ووصل زد للنقطة العاشرة في المركز الثاني وضمن التأهل.

الزمالك معتمد جمال
نرشح لكم
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي خبر في الجول - لاعب زيسكو يصل مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا مران الأهلي - رباعي الفريق يواصل التدريبات التأهيلية مصدر من الأهلي لـ في الجول: تأجيل زفاف عمرو الجزار بسبب مواجهة يانج أفريكانز خبر في الجول - عرض رسمي من أهلي طرابلس لضم لاعب سيراميكا كليوباترا بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز يختتم معسكر الإمارات بتعادل إيجابي أمام نيفتشي باكو الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين
أخر الأخبار
بيليجنهام عن خلافاته مع ألونسو: يا له من هراء 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي 26 دقيقة | كرة سلة
الرمادي يكشف مدة انتقال أحمد رضا لـ البنك الأهلي من الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا – استعدادا لمواجهة مصر.. وصول مشجع "الليزر" لدعم السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: علينا القتال أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا ساعة | أمم إفريقيا
مران منتخب مصر - تدريب على ركلات الجزاء وأمطار غزيرة قبل مواجهة السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بودلال: جاهزون لمواجهة نيجيريا.. ونؤمن بعمل الركراكي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521207/مران-الزمالك-تدريبات-بدنية-وخططية-وتقسيمة-فنية