تقرير: المفاوضات تعود بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن راشفورد

عادت العلاقة برشلونة ومانشستر يونايتد إلى طاولة التفاوض مرة أخرى، وهذه المرة بشأن مستقبل ماركوس راشفورد بعد ستة أشهر من وصوله إلى كامب نو على سبيل الإعارة.

النجم الإنجليزي صاحب الـ28 عامًا أقنع برشلونة بأدائه منذ انتقاله في الصيف، ومع اقتراب نهاية الموسم بات النادي الكتالوني يميل للإبقاء عليه. ولكن المشكلة تكمن في تفعيل بند الشراء.

البند ينص على أحقية برشلونة في ضم راشفورد نهائيًا مقابل 30 مليون يورو في الصيف، إلا أن التقارير القادمة من شبكة talkSPORT عبر الصحفي بن جاكوبس تشير إلى أن برشلونة لا يرغب في دفع هذا الرقم في ظل الظروف المالية الحالية للنادي.

الاجتماعات بين الطرفين بدأت بالفعل هذا الشهر، وطرح خلالها برشلونة خيارين:

الأول هو تخفيض القيمة المتفق عليها إلى أقل من 30 مليون يورو هذا الصيف.

والثاني هو تمديد الإعارة لموسم إضافي 2026/27 مع إلزامية شراء مشروطة.

على الجانب الآخر، مانشستر يونايتد يُفضّل البيع النهائي في الصيف ولن يرحب كثيرًا بتمديد الإعارة، خاصة أن النادي يخطط لإعادة هيكلة الفريق بعد تغييرات الجهاز الفني.

العامل الأكثر تعقيدًا بالنسبة لليونايتد أن راشفورد لا يفكر في الانتقال لأي نادٍ آخر غير برشلونة، وهو ما قد يجبر إدارة النادي على القبول بعرض أقل من رقم الـ30 مليون يورو الذي تراها الإدارة “معقولًا للغاية”.

برشلونة من جانبه مستعد لمنح اللاعب عقدًا جديدًا حتى صيف 2029 في حال تم التوصل إلى اتفاق، بينما من المنتظر أن تُستأنف المحادثات مرة أخرى قرب نهاية الموسم بحثًا عن نقطة وسط ترضي جميع الأطراف.