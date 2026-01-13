تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة

توصل نادي فنربخشة التركي لاتفاق مع نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي ومنتخب فرنسا، لضمه في شهر يناير الجاري.

وكشفت قناة Now التركية أن فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي بشأن تعاقده مع النادي ومدته وراتبه الشخصي.

وأن النادي التركي بدأ بالفعل مفاوضاته مع الجانب السعودي لإقناعه بالصفقة وترك نجمه الفرنسي.

وانضم كانتي لنادي الاتحاد في صيف 2023 قادما من تشيلسي الإنجليزي.

ولعب كانتي مع اتحاد جدة 100 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي.

قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.