دوري NBA – مفاجأة كبرى.. ممفيس منفتح على رحيل نجه جا مورانت

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

جا مورانت

في واحدة من أكبر مفاجآت دوري كرة السلة الأمريكي NBA، أصبح فريق ممفيس جريزليس منفتحا على رحيل نجمه جا مورانت.

وكشفت شبكة أخبار ESPN أن ممفيس جريزليس لا يمانع رحيل نجه جا مورانت.

ولكن بشرط الحصول على قيمة جيدة مقابل رحيله.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في الجولة الأولى للدور الثاني سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين

وسيبدأ ممفيس في السماع للعروض المقدمة من فريق الدوري الأمريكي من أجل المتاجرة بالنجم الكندي.

وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات في بداية شهر فبراير المقبل.

وتسعى عدة فرق لضم جا مورانت نجم ممفيس، وعلى رأسها ميامي هيت ومينيسوتا تمبرولفوز.

ويعد جا مورانت أحد أبرز نجم دوري NBA في السنوات الأخيرة.

لكن اللاعب دخل في عدة أزمات وتعرض للإيقاف أكثر من مرة.

كرة سلة جا مورانت NBA
نرشح لكم
خبر في الجول - سلة.. تخفيض عقوبة لاعب الاتحاد السكندري إلى شهرين كرة سلة - الاتحاد المصري يشكل لجنة لدراسة موقف اللاعب الأجنبي كرة سلة - العودة مجددا.. أجوستي بوش مديرا فنيا لمنتخب مصر دوري NBA - حضور إفريقي لافت في سباق التصويت للمشاركة في أسبوع كل النجوم كرة سلة – فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في الجولة الأولى للدور الثاني سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: أجوستي وافق على تدريب منتخب مصر
أخر الأخبار
خبر في الجول - سلة.. تخفيض عقوبة لاعب الاتحاد السكندري إلى شهرين 26 دقيقة | كرة سلة
على خطى والده.. أياكس يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأربعاء 14 يناير - مصر ضد السنغال.. والمغرب يواجه نيجيريا ساعة | أمم إفريقيا
كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو 11 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إسبانيا - أتليتكو مدريد وبلباو إلى ربع النهائي 11 ساعة | الدوري الإسباني
طارق مصطفي: أستطيع الفوز بالبطولات مع الزمالك.. ومجلس الإدارة لم يتحدث معي 11 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمود الجزار يجدد تعاقده مع البنك الأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
سيمينيو سجل مجددا.. مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام نيوكاسل 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521204/دوري-nba-مفاجأة-كبرى-ممفيس-منفتح-على-رحيل-نجه-جا-مورانت