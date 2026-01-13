دوري NBA – مفاجأة كبرى.. ممفيس منفتح على رحيل نجه جا مورانت
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 20:08
كتب : FilGoal
في واحدة من أكبر مفاجآت دوري كرة السلة الأمريكي NBA، أصبح فريق ممفيس جريزليس منفتحا على رحيل نجمه جا مورانت.
وكشفت شبكة أخبار ESPN أن ممفيس جريزليس لا يمانع رحيل نجه جا مورانت.
ولكن بشرط الحصول على قيمة جيدة مقابل رحيله.
وسيبدأ ممفيس في السماع للعروض المقدمة من فريق الدوري الأمريكي من أجل المتاجرة بالنجم الكندي.
وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات في بداية شهر فبراير المقبل.
وتسعى عدة فرق لضم جا مورانت نجم ممفيس، وعلى رأسها ميامي هيت ومينيسوتا تمبرولفوز.
ويعد جا مورانت أحد أبرز نجم دوري NBA في السنوات الأخيرة.
لكن اللاعب دخل في عدة أزمات وتعرض للإيقاف أكثر من مرة.
