مران الأهلي - رباعي الفريق يواصل التدريبات التأهيلية

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 20:03

كتب : حسام نور الدين

أشرف بنشرقي

واصل رباعي الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش مساء الخميس المقبل في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وواصل أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وأشرف بنشرقي وكريم فؤاد تدريباتهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وعقد يس توروب المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيا ثم نفذوا الجزء الخططي في تقسيمة الكرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع من المجموعة الأولى قبل الجولة الختامية.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على طلائع الجيش لتخطي فاركو والتواجد في المركز الثالث منتظرا نتائج المقاولون العرب وغزل المحلة في المجموعة.

وحال حسم الأهلي المركز الثالث سينتظر وقتها موقف ثالث المجموعتين الثانية والثالثة لتحديد المتأهلين إلى ربع النهائي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب أفضل فريقين ممن حققا المركز الثالث.

وحسمت أندية بتروجت والجونة والمصري وزد تأهلها إلى ربع النهائي.

