كرة سلة - العودة مجددا.. أجوستي بوش مديرا فنيا لمنتخب مصر

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 21:18

كتب : محمد سمير

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعيين الإسباني أجوستي بوش مديرا فنيا لمنتخب مصر.

ويتولى بوش تدريب ديوا يونايتد الإندونيسي عقب رحيله من مصر بعد تجربتين استمرتا 5 سنوات مع الزمالك ثم الأهلي.

ويعود أجوستي بوش إلى مصر مجددا بعد رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

ويبدأ أجوستي مشواره مع منتخب مصر في فبراير المقبل خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم حيث يتواجد في مجموعة تضم مالي وأنجولا وأوغندا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المونديالية في فبراير المقبل.

ويتأهل أول 3 منتخبات من المجموعة إلى المرحلة الثانية المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها في قطر في 2027.

