مصدر من الأهلي لـ في الجول: تأجيل زفاف عمرو الجزار بسبب مواجهة يانج أفريكانز

عمرو الجزار النادي : البنك الأهلي الأهلي

تأجل حفل زفاف عمرو الجزار المنضم حديثا إلى فريق الأهلي بسبب تعارضه مع مواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز مساء يوم 23 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تأجيل زفاف عمرو الجزار والذي كان مقررا له يوم 23 يناير الجاري".

وأوضح "تم التأجيل بسبب دخول اللاعب حسابات يس توروب قبل مواجهة يانج أفريكانز المقرر لها نفس اليوم في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم المصدر تصريحاته "الجزار كان قد حجز موعد زفافه قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي عندما كان لا يزال لاعبا في صفوف البنك الأهلي".

وتوصل الأهلي لاتفاق مع البنك الأهلي لضم عمرو الجزار في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وخاض الجزار مرانا تأهيليا في صالة الألعاب الرياضية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وشهد مران الأهلي توديع أحمد رضا لاعب الفريق لزملائه قبل الانتقال إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي لنهاية الموسم للبنك.

وسبق أن ارتبط اسم الجزار بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي لكن المفاوضات تعثرت.

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

رضا صاحب الـ 25 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الأهلي في 376 دقيقة وسجل هدفا وحيدا، وانضم من بتروجت في يناير 2025 للأهلي.