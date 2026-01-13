الإفريقي يتعاقد مع نجم الترجي السابق

أتم نادي الإفريقي التونسي تعاقد مع أسامة بوقرة نجم الترجي السابق.

أسامة بوقرة النادي : الترجي الإفريقي

وتعاقد الإفريقي مع بوقرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النادي الإفريقي ضم بوقرة لمدة موسمين ونصف الموسم.

ويجيد بوقرة اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر.

ولعب بوقرة في صفوف الترجي قبل أن ينتقل للباطن السعودي، ويعود منه إلى الإفريقي.

وخاض بوقرة 48 مباراة مع الترجي في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وساهم بوقرة في وصول الترجي لنهائي دوري أبطال إفريقيا منذ موسيمن والذي خسره على يد الأهلي.