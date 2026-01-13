أمم إفريقيا - رحيمي: لا نحتاج لحافز قبل مواجهة نيجيريا.. وأتمنى أن نكون جاهزين ذهنيا

سفيان رحيمي النادي : العين المغرب

يؤمن سفيان رحيمي لاعب منتخب المغرب بقدرات فريقه قبل مواجهة نيجيريا المرتقبة في نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب أمام نيجيريا في تمام العاشرة من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال سفيان رحيمي في تصريحات نقلتها موقع البطولة المغربي: "تنتظرنا مباراة كبيرة أمام نيجيريا وأي لاعب يتمنى أن يكون حاضرا في نصف النهائي".

وشدد "قمنا بالتحضير لمواجهة نيجيريا جيدا لمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم".

وتابع "ستكون مباراة صعبة بالتأكيد لكننا نشعر بالمسؤولية، ونشكر الجماهير المغربية على دعمنا، وسنقدم كل شيء لإسعاد الشعب المغربي".

واختتم رحيمي تصريحاته "لا تحتاج لتحفيز أي لاعب قبل هذه المباراة، وجودنا في نصف النهائي حافز كبير، وجاهزون لجميع السيناريوهات، وأتمنى أن نكون حاضرين ذهنيا من أجل الفوز".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون بهدفين دون رد.

بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب منتخب مصر أمام السنغال بعد تخطي كوت ديفوار ومالي على الترتيب.