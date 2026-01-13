كانسيلو: شعرت بالقلق.. وما يمر به ريال مدريد لا يعني لنا شيئا
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 19:24
كتب : FilGoal
أعرب جواو كانسيلو العائد مجددا إلى برشلونة عن سعادته البالغة بإتمام خطوة عودته.
جواو كانسيلو
النادي : برشلونة
وأعلن برشلونة عودة كانسيلو قادما من الهلال حتى نهاية الموسم.
وقال جواو كانسيلو في مؤتمر تقديمه: "شعرت بالكثير من القلق، لكن في النهاية سار كل شيء على ما يرام. لدي رغبة كبيرة في بداية مشواري مع برشلونة".
وأضاف "إتمام عودتي لبرشلونة فاجأتني قليلا، لأن مدرب الهلال (إنزاجي) كان قد قال لي شيئا، وفي النهاية خلال 3 أيام قال لي شيئاً آخر. كانت مفاجأة سارة في النهاية".
وواصل "يعجبني الطريقة التي يلعب بها الفريق مع هانز فليك. إنه فريق هجومي للغاية، ويعتمد على الاستحواذ، وهو ما يناسبني جدا".
وتابع "برشلونة يحاول دائما الفوز، سواء كان ريال مدريد في حال جيد أم سيئ. هذا الأمر لا يعني لنا شيئا، وسنحاول الاستمرار في العمل بنفس الطريقة".
وأوضح "حدثت مع لامين يامال الذي شهد تطورا مذهلا. أعتقد أنه اليوم، إن لم يكن الأفضل، فهو ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم".
وأتم تصريحاته "يامال يرتدي قميصا ثقيلا جدا، لكنه في القمة، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد لم يشكل القميص ثقلا عليه".
وأعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء ضم البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي.
لكن بعد ذلك بنحو ساعة حذف النادي خبر التعاقد من موقعه الرسمي، وكل حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
وعاد النادي الكتالوني للإعلان بشكل رسمي عن انضمام كانسيلو وتوقيعه العقود.
يذكر أن كانسيلو ارتدى قميص برشلونة في موسم 2023-2024 حين لعب على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي لمدة موسم.
لكن برشلونة رفض بعدها تحويل الإعارة إلى صفقة دائمة.