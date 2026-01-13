خبر في الجول - عرض رسمي من أهلي طرابلس لضم لاعب سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 19:12

كتب : عمرو نبيل

عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا الجديد

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من أهلي طرابلس الليبي لضم لاعب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن أهلي طرابلس قد أرسل خطابا رسميا إلى سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات عمرو قلاوة لاعب الفريق.

ويناقش سيراميكا كليوباترا عرض أهلي طرابلس بشأن الحصول على خدمات عمرو قلاوة.

ويقود حسام البدري فريق أهلي طرابلس الليبي.

ونجح البدري في التتويج بألقاب الدوري والكأس والسوبر الليبي.

ويرتبط عمرو قلاوة بتعاقد مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

وانضم قلاوة إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 وخرج لمدة موسم إلى سموحة خلال فترة 2023 -2024 قبل أن يعود لفريقه مجددا.

ويلعب قلاوة صاحب الـ 28 عاما بمركز الوسط.

وخاض قلاوة 11 مباراة مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

