بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز يختتم معسكر الإمارات بتعادل إيجابي أمام نيفتشي باكو

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

إيفرتون دا سيلفا - بيراميدز

اختتم فريق بيراميدز معسكره في مدينة أبوظبي الإماراتية بتعادل أمام نيفتشي باكو من أذربيجان.

وتعادل بيراميدز أمام نيفتشي باكو بهدف لكل منهما ضمن المباريات الودية للفريق بمعسكر الإمارات.

ويخوض بيراميدز معسكر إعداد خارجي في أبو ظبي خلال الفترة من 5 وحتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لاستئناف منافسات المرحلة المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.

وسجل البرازيلي إيفرتون دا سيلفا هدف بيراميدز الوحيد.

ويغيب عن البعثة كل من أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين للتواجد مع منتخب مصر وبلاتي توريه وفيستون ماييلي للتواجد مع بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز في المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء.

الوسط: حامد حمدان - وليد الكرتي - إيفرتون دا سيلفا.

الهجوم: مصطفى زيكو - محمود زلاكة - يوسف أوباما.

بيراميدز إيفرتون حامد حمدان
