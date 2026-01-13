الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 18:39

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أفشة

أعلن النادي الأهلي إعارة محمد مجدي "أفشة" إلى الاتحاد السكندري لنهاية الموسم.

وكشف الأهلي أن أفشة شارك في المران الجماعي للفريق ثم ودع زملائه في النادي.

وأنهى الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بانتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك أفشة في كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

وخاض أفشة 277 مباراة بقميص الأهلي منذ انضمامه في 2019 من بيراميدز وسجل 45 هدفا وصنع 50 في جميع المسابقات.

وحقق أفشة مع الأهلي 20 لقبا متنوعا أبرزها 4 دوري أبطال إفريقيا و4 دوري مصري.

وكان أفشة انضم للأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز.

