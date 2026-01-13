كلوب يرد على سؤال هل يدرب ريال مدريد

رد يورجن كلوب المديرالفني السابق لليفربول الإنجليزي على سؤال هل يتولى تدريب ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة خلفا لتشابي ألونسو.

وأعلن ريال مدريد رحيل تشابي ألونسو من منصبه كمدير فني للفريق بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة.

مع تعيين ألفارو أربيلوا كمدير فني للفريق خلفا له.

ويشغل كلوب حاليا منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول"، لكنه لم يعلن أنه لن يعود مجددا إلى التدريب، ولا تزال هناك بعض التقارير التي تشير إلى عودته للملاعب من جديد.

وبسؤال كلوب أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لقناة ServusTV عن إمكانية تدريبه لريال مدريد رد قائلا: "هناك شيئا ما ليس على ما يرام في ريال مدريد".

وأضاف "أولا وقبل أي شيء أعتقد أنها علامة أخرى على أن هناك شيئا ما ليس جيدا في ريال مدريد حاليا".

وأكمل "إذا كان تشابي ألونسو ظهر خلال الموسمين الماضيين بشكل رائع مع ليفركوزن، وبالنظر إلى عمره والمناصب التي شغلها، يمكننا قول ذلك".

وواصل "أن يُجبر تشابي ألونسو على مغادرة ريال مدريد بعد 6 أشهر فقط فهذا يدل على أن هناك أمر ما في النادي".

وأتم تصريحاته "أن تتخذ إدارة النادي قرارا مثل هذا عقب خسارة السوبر الإسباني فهذا يدل على الكثير".

