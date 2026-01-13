أمم إفريقيا - "أثار أداؤه جدلا كبيرا".. تقرير سنغالي يهاجم حكم مباراة مصر

الحكم الجابوني بيير جيسلان أوتشو

انتقد موقع seneweb السنغالي اختيار الحكم الجابون الحكم الجابوني بيير جيسلان أوتشو لإدارة مباراة مصر والسنغال.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في تمام السابعة مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، الساعة السابعة مساء الأربعاء، على ملعب طنجة الكبير.

وأوضح الموقع "الجابوني بيير جيسلان أوتشو أدار المباراة المثيرة للجدل في دور الـ16 في النسخة الماضية بين السنغال وكوت ديفوار."

وأضاف الموقع السنغالي "هذا الاختيار يعيد إلى الأذهان ذكريات سيئة للسنغاليين، حيث أثار أداء التحكيم جدلاً كبيرًا."

وودع منتخب السنغال، حامل لقب نسخة 2021، من الدور ثمن النهائي لبطولة 2024 بعد خسارته أمام كوت ديفوار أصحاب الأرض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسبق لأوتشو قيادة لقاء مصر ضد بنين في دور الـ 16 من البطولة على ملعب أدرار في أجادير.

وسيتواجد الكيني بيتر كاماكو على تقنية الفيديو.

وجاء طاقم التحكيم كاملا

الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكم ساحة

الجابوني بوريس داتسوجا مساعد أول

الكونغولي ستيفن مويو مساعد ثاني

الكونغولي جان جاك ندالا حكم رابع

الكيني بيتر كاماكو حكم تقنية فيديو

ليتيسيا أنتونيلا فيانا من أي سواتيني حكمة تقنية فيديو مساعد أول

الكاميروني إلفيس نجوجوي حكم تقنية فيديو مساعد أول

وسبق للجابوني إدارة مباراة مصر ضد غانا في مجموعات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بالتعادل 2-2

كما أدار مباراة أخرى للفراعنة ضد كينيا وانتهت بفوز مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بنتيجة 2-0.

فضلا عن لقاء بنين الذي انتهى بفوز الفراعنة 3-1 الأسبوع الماضي.

وعلى مستوى الأندية المصرية أدار 6 مباريات لبيراميدز والأهلي والزمالك انتهت 3 منها بالانتصار وتعادل وهزيميتين.

