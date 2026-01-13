خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين

وصل عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي إلى مقر تدريبات النادي الأهلي بعد إتمام التعاقد معه وإجراء الكشف الطبي.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع البنك الأهلي لضم عمرو الجزار في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الجزار قد وصل إلى مقر النادي بالجزيرة للانتظام في تدريبات الفريق.

وخاض الجزار مرانا تأهيليا في صالة الألعاب الرياضية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وشهد مران الأهلي توديع أحمد رضا لاعب الفريق لزملائه قبل الانتقال إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي لنهاية الموسم للبنك.

وسبق أن ارتبط اسم الجزار بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي لكن المفاوضات تعثرت.

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

رضا صاحب الـ 25 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الأهلي في 376 دقيقة وسجل هدفا وحيدا، وانضم من بتروجت في يناير 2025 للأهلي.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش مساء الخميس المقبل في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب أفضل فريقين ممن حققا المركز الثالث.

من هو عمرو الجزار؟

معاناة جعلته مميزا وسط الكبار.

أصيب الجزار بمرض الثعلبة لأول مرة وهو بعمر 9 سنوات عندما كان لاعبا في قطاع ناشئين الإسماعيلي.

بعد سنوات عاوده المرض مجددا وهو ما آثر نفسيا عليه. لعب لنادي القناة لمدة 5 مواسم ثم النصر لمدة 4 مواسم.

انضم في 2023 من العبور لغزل المحلة مقابل مليون جنيه وساهم في تأهله للدوري الممتاز.

عقب الصعود جدد النادي تعاقده حتى 2027، وبعد تألقه وارتباط اسمه بالأهلي والزمالك وقع للبنك الأهلي، والآن سيصبح لاعبا للأهلي.