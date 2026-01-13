"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير

وجه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى مسؤولي وجماهير مدينة أكادير المغربية.

وخاض منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات وثمن وربع النهائي في ملعب أدرار بمدينة أكادير والتي شهدت دعما جماهيريا مغربيا.

وأوضح أبو ريدة في رسالة نشرها اتحاد الكرة "أهل أكادير الطيبين جعلونا نشعر بأننا بين أهالينا في مصر، منذ أول لحظة للاستقبال وطوال فترة الإقامة من كرم الضيافة ودفء المشاعر والدعم الكبير في كل مكان يتواجد به المنتخب في المدينة."

وأضاف رئيس اتحاد الكرة "كان من حسن حظ الفراعنة أن تواجد مقر إقامتهم ومبارياتهم حتى نصف النهائي في مدينة أكادير ووسط أهلها."

وأكمل "أكد اللاعبون والجهاز الفني أن وجودهم في أكادير كأنهم بين أهلهم، ما كان له عظيم الأثر في المستوى الرائع، الذي قدمه الفريق طوال مشوار البطولة، والذي يتمنى أن يستمر حتى التتويج باللقب."

وتابع "من واجبنا بعد نهاية إقامة المنتخب في أكادير ومع الانتقال إلى مدينة طنجة أن نتوجه بالشكر إلى أكادير وأهلها ومسؤوليها على كل ما وجده منتخب مصر من ضيافة واهتمام وحب ومشاعر طيبة."

وأتم "أتمنى التوفيق للمملكة المغربية في استضافة نسخة كأس العالم 2030."

وتستضيف المغرب كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط والتي ضمت إلى جانبه جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وتجاوز منتخب مصر منافسه بنين في الدور ثمن النهائي بنتيجة 3-1، قبل إقصاء كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين في ربع النهائي.

ويلتقي منتخب مصر أمام السنغال في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب طنجة الكبير في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.