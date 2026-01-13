أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا

شدد منير المحمدي حارس مرمى منتخب المغرب على صعوبة مواجهة فريقه أمام نيجيريا.

ويلعب منتخب المغرب ضد نيجيريا مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا.

وقال المحمدي في مؤتمر صحفي: "الاستعداد الذهني لمباراة نيجيريا مهم للغاية لتخطي هذه العقبة".

وأضاف "هدفنا تحقيق اللقب، ونستعد بدنيا وذهنيا لهذه المباراةى المهمة، وسنحاول إسعاد الشعب المغربي".

وأتم تصريحاته "لعبت في كأس إفريقيا عدة مرات، وأحاول دائما تقديم النصيحة لزملائي. أعلم أن الجماهير المغربية تنتظر منا الشيء الكثير".

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز في ربع النهائي على الكاميرون بهدفين دون رد.

بينما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

وفي نصف النهائي الأخر يلعب منتخب مصر أمام السنغال بعد تخطي كوت ديفوار ومالي على الترتيب.

