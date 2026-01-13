سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر

اقترب المغربي سفيان بوفال من الانضمام إلى نادي لو هافر الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

قبل أيام، فسخ بوفال عقده مع ناديه البلجيكي رويال سان جيلواز بالتراضي.

وأفاد موقع فوت ميركاتو أن لو هافر سيحسم ضم بوفال في صفقة انتقال حر قريبا.

وذلك في ظل سعيه لضمان البقاء مرة أخرى في الدوري الفرنسي الممتاز.

وأوضح التقرير أن بوفال - 32 عاما - قد يخضع للكشف الطبي خلال ساعات.

ومن المنتظر أن يخضع رومان فايفر للفحص الطبي مع لو هافر قبل الانضمام على سبيل الإعارة قادمًا من بورنموث.

وقبل رحيله عن يونيون سان جيلواز، خاض بوفال 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

أما في الموسم الماضي، فكان عنصرًا أساسيًا، حيث شارك في 25 مباراة وأسهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وانضم بوفال إلى نادي رويال سان جيلواز البلجيكي في صيف 2024 بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري بالتراضي بين الطرفين.

حينها وقع الدولي المغربي على عقد يربطه بالنادي البلجيكي لمدة موسمين..

سفيان بوفال بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني، قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري، ومنه إلى رويال سان جيلواز.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 47 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.