سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 17:13

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب

اقترب المغربي سفيان بوفال من الانضمام إلى نادي لو هافر الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

سفيان بوفال

النادي : رويال يونيون سان جيلواز

رويال يونيون سان جيلواز
لو هافر

قبل أيام، فسخ بوفال عقده مع ناديه البلجيكي رويال سان جيلواز بالتراضي.

وأفاد موقع فوت ميركاتو أن لو هافر سيحسم ضم بوفال في صفقة انتقال حر قريبا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000% أمم إفريقيا - مؤتمر كوليبالي: منتخب مصر قادر على معاقبتنا حال أخطأنا أمم إفريقيا - جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب طنجة قبل مواجهة السنغال أمم إفريقيا – حسام حسن: من يواجه مصر يكون خائفا.. والفيديوهات المستفزة تحفزنا

وذلك في ظل سعيه لضمان البقاء مرة أخرى في الدوري الفرنسي الممتاز.

وأوضح التقرير أن بوفال - 32 عاما - قد يخضع للكشف الطبي خلال ساعات.

ومن المنتظر أن يخضع رومان فايفر للفحص الطبي مع لو هافر قبل الانضمام على سبيل الإعارة قادمًا من بورنموث.

وقبل رحيله عن يونيون سان جيلواز، خاض بوفال 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

أما في الموسم الماضي، فكان عنصرًا أساسيًا، حيث شارك في 25 مباراة وأسهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وانضم بوفال إلى نادي رويال سان جيلواز البلجيكي في صيف 2024 بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري بالتراضي بين الطرفين.

حينها وقع الدولي المغربي على عقد يربطه بالنادي البلجيكي لمدة موسمين..

سفيان بوفال بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني، قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري، ومنه إلى رويال سان جيلواز.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 47 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.

سفيان بوفال لو هافر
نرشح لكم
خبر في الجول - لاعب زيسكو يصل مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا تقرير: المفاوضات تعود بين برشلونة ومانشستر يونايتد بشأن راشفورد تقرير تركي: فنربخشة توصل لاتفاق مع كانتي.. والمفاوضات مستمرة مع اتحاد جدة الإفريقي يتعاقد مع نجم الترجي السابق انضم إلى كبار إنجلترا.. سكاي ألمانيا: بايرن يدخل في صراع ضم جيهي خبر في الجول - عرض رسمي من أهلي طرابلس لضم لاعب سيراميكا كليوباترا تقرير: لاعب بورنموث على رادار إنتر الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
الكشف عن مدة إيقاف دي يونج بعد طرده في السوبر الإسباني 6 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا – استعدادا لمواجهة مصر.. وصول مشجع "الليزر" لدعم السنغال 20 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: علينا القتال أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا 37 دقيقة | أمم إفريقيا
مران منتخب مصر - تدريب على ركلات الجزاء وأمطار غزيرة قبل مواجهة السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بودلال: جاهزون لمواجهة نيجيريا.. ونؤمن بعمل الركراكي ساعة | أمم إفريقيا
مباشر كأس الرابطة - نيوكاسل (0)-(1) مانشستر سيتي.. جووووول سيمينيو يسجل ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - الزلزولي: الظهور بشراسة مفتاح مواجهة نيجيريا.. والجمهور لاعب إضافي ساعة | أمم إفريقيا
مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4
/articles/521179/سفيان-بوفال-يقترب-من-الانضمام-إلى-لو-هافر