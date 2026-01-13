كأس مصر – وي يواصل تحقيق المفاجآت بإقصاء فاركو من دور الـ 16

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

وي

واصل فريق وي تحقيق المفاجآت في بطولة كأس مصر بإقصاء فاركو بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.

وسجل أحمد عيد عبد الله ومصطفى فوزي ثنائية وي، بينما أحرز كريم الطيب هدف فاركو الوحيد.

وكان وي قد انتصر على الأهلي في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف وأخرجه من البطولة.

وعلى الجانب الآخر فاز فاركو على تليفونات بني سويف بهدفين دون رد في الدور ذاته.

وتقدم أحمد عيد في النتيجة في الدقيقة 18، ثم ضاعف فوزي الفارق في الدقيقة 47.

مصطفى فوزي كان قد سجل هدفين ضد الأهلي والآن أحرز مرة أخرى ضد فاركو.

وقلص الطيب النتيجة في الدقيقة 55 إلا أن فريقه لم يتمكن من تسجيل المزيد لتنتهي المباراة ويصعد فاركو.

ويضرب وي موعدا مع خصمه إنبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وللمرة الأولى يصل وي إلى دور ربع النهائي.

فاركو وي كأس مصر
نرشح لكم
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين رسالة من أفشة بعد انتقاله إلى الاتحاد.. "أتمنى ألا يكون وداعا دائما" خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران خبر في الجول – بعد قضاء فترة معايشة مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر خبر في الجول - الأهلي يفاوض المصري على ضم عيد مقابل الساعي والعش كما كشف في الجول - "فدائي جديد".. المصري يضم عميد صوافطة خبر في الجول - الأهلي يعرض استعارة مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال 10 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين 15 دقيقة | ميركاتو
"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير 31 دقيقة | أمم إفريقيا
رسالة من أفشة بعد انتقاله إلى الاتحاد.. "أتمنى ألا يكون وداعا دائما" 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد 44 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات 47 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران 52 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521178/كأس-مصر-وي-يواصل-تحقيق-المفاجآت-بإقصاء-فاركو-من-دور-الـ-16