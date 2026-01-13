كأس مصر – وي يواصل تحقيق المفاجآت بإقصاء فاركو من دور الـ 16

واصل فريق وي تحقيق المفاجآت في بطولة كأس مصر بإقصاء فاركو بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.

وسجل أحمد عيد عبد الله ومصطفى فوزي ثنائية وي، بينما أحرز كريم الطيب هدف فاركو الوحيد.

وكان وي قد انتصر على الأهلي في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف وأخرجه من البطولة.

وعلى الجانب الآخر فاز فاركو على تليفونات بني سويف بهدفين دون رد في الدور ذاته.

وتقدم أحمد عيد في النتيجة في الدقيقة 18، ثم ضاعف فوزي الفارق في الدقيقة 47.

مصطفى فوزي كان قد سجل هدفين ضد الأهلي والآن أحرز مرة أخرى ضد فاركو.

وقلص الطيب النتيجة في الدقيقة 55 إلا أن فريقه لم يتمكن من تسجيل المزيد لتنتهي المباراة ويصعد فاركو.

ويضرب وي موعدا مع خصمه إنبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وللمرة الأولى يصل وي إلى دور ربع النهائي.

video:1