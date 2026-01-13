كأس مصر – وي يواصل تحقيق المفاجآت بإقصاء فاركو من دور الـ 16
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 16:52
كتب : FilGoal
واصل فريق وي تحقيق المفاجآت في بطولة كأس مصر بإقصاء فاركو بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.
وسجل أحمد عيد عبد الله ومصطفى فوزي ثنائية وي، بينما أحرز كريم الطيب هدف فاركو الوحيد.
وكان وي قد انتصر على الأهلي في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف وأخرجه من البطولة.
وعلى الجانب الآخر فاز فاركو على تليفونات بني سويف بهدفين دون رد في الدور ذاته.
وتقدم أحمد عيد في النتيجة في الدقيقة 18، ثم ضاعف فوزي الفارق في الدقيقة 47.
مصطفى فوزي كان قد سجل هدفين ضد الأهلي والآن أحرز مرة أخرى ضد فاركو.
وقلص الطيب النتيجة في الدقيقة 55 إلا أن فريقه لم يتمكن من تسجيل المزيد لتنتهي المباراة ويصعد فاركو.
ويضرب وي موعدا مع خصمه إنبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.
وللمرة الأولى يصل وي إلى دور ربع النهائي.
video:1
"بعد الإطاحة بالأهلي.. المصرية للاتصالات يطيح بفاركو".. أهداف مباراة (المصرية للاتصالات 2 - 1 فاركو) في دور الـ 16 لكأس مصر pic.twitter.com/gPqfGKnrgL— ON Sport (@ONTimeSports) January 13, 2026