خبر في الجول – بعد قضاء فترة معايشة مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر

أتم حرس الحدود تعاقده مع النيجيري جيرالد كوبر في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع مع حرس الحدود في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

وكان كوبر قد قضى فترة معايشة مع الإسماعيلي قبل أن يوقع لحرس الحدود بسبب عدم فتح القيد للدراويش حتى الآن.

وسبق ولعب جيرالد لينكولن في جبل طارق وإنييمبا النيجيري من قبل.

التجربة الأخيرة لصاحب الـ 23 عاما انتهت بنهاية الموسم الماضي مع لينكلون ريد إمبس الناشط بدوري جبل طارق.

وشارك كوبر مع الفريق في 6 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توقيع حرس الحدود مع عزيز عبيد لاعب اتحاد المنستير السابق.

ويحتل حرس الحدود حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.