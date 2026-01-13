أمم إفريقيا - لاعب السنغال: يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 1000%

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 16:28

كتب : FilGoal

منتخب السنغال

يرى حبيب ديارا لاعب وسط السنغال أن فريقه عليه بذل أقصى جهد من أجل رفع كأس أمم إفريقيا، بسبب صعوبة المنافسة مع وصول البطولة للأمتار الأخيرة.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء.

وقال ديارا في تصريحات لشبكة كانال بلس: "كنا نعلم أن مباراة مالي في ربع النهائي ستكون صعبة جدًا. مالي فريق قوي ويمتلك لاعبين مميزين. لكننا حضرنا للمباراة جيدًا. كانت المباراة معقدة، لكن حافظنا على تركيزنا وقمنا بما يلزم للتأهل".

وأضاف "يمكننا تقديم أداء أفضل. لدينا لاعبين قادرين على العطاء أكثر. حتى الآن لم نقدم كل ما عندنا بنسبة 100٪."

وتابع لاعب وسط سندرلاند "إنها أول كأس أمم إفريقية أشارك فيها، والتواجد في نصف النهائي حلم".

وأكمل "الخصوم على مستوى عالي جدا، وهذا يجبرنا على تقديم أفضل ما لدينا. لا يمكننا اللعب بنصف جهد، خاصة في وسط الملعب. يجب أن تبذل كل جهدك بنسبة 1000٪".

وواصل "المنافسة داخل الفريق شديدة جدًا. هناك لاعبين مميزين في كل مكان، سواء في الأندية أو في المنتخب. هذه المنافسة تدفعنا لتجاوز أنفسنا".

واستمر "كل فريق يمكنه الفوز بكأس الأمم الإفريقية. ليس بالضرورة أن الفريق الأفضل على الورق هو الذي يفوز، بل الفريق الأكثر ترابطًا وتضامنًا والذي يعيش معًا بشكل جيد".

وأتم "الفوز بكأس أمم إفريقيا لبلادي أمر لا يقدر بثمن. لا يوجد هدف أكبر من ذلك. مشاهدة صور التتويج بلقب 2021 جعلت الدموع تذرف من عيني. هذا بالضبط ما نريد أن نعيشه مجددا".

موعد مباراة مصر في نصف النهائي

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

السنغال حبيب ديارا مصر كأس أمم إفريقيا
