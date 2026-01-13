خبر في الجول - الأهلي يفاوض المصري على ضم عيد مقابل الساعي والعش
الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 16:24
كتب : FilGoal
دخل الأهلي في مفاوضات مع النادي المصري لضم ظهيره الأيمن أحمد عيد.
عمر الساعي
النادي : المصري
أحمد عيد
النادي : المصري
وعلم FilGoal.com أن الأهلي يفاوض المصري من أجل ضم عيد مقابل انتقال عمر الساعي إلى المصري بشكل نهائي، بالإضافة إلى استعارة مصطفى العش حتى نهاية الموسم.
ويتواجد عيد حاليًا مع منتخب مصر المشارك في كأس أمم إفريقيا 2025.
ويقضي عمر الساعي الموسم الحالي معارًا إلى المصري قادمًا من صفوف الأهلي.
وانتقل عيد إلى المصري في 2023 قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.
ولعب عيد خلال الموسم الحالي 9 مباريات بقميص المصري.
بينما شارك الساعي في 17 مباراة مع المصري حتى الآن وسجل 5 أهداف.
وانضم العش إلى الأهلي في بداية الموسم الحالي قادمًا من زد.
صاحب الـ25 عامًا شارك في 8 مباريات مع الأهلي منذ انتقاله للفريق.
