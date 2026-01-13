خبر في الجول - الأهلي يفاوض المصري على ضم عيد مقابل الساعي والعش

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 16:24

كتب : FilGoal

أحمد عيد - منتخب مصر

دخل الأهلي في مفاوضات مع النادي المصري لضم ظهيره الأيمن أحمد عيد.

عمر الساعي

النادي : المصري

أحمد عيد

النادي : المصري

المصري
الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يفاوض المصري من أجل ضم عيد مقابل انتقال عمر الساعي إلى المصري بشكل نهائي، بالإضافة إلى استعارة مصطفى العش حتى نهاية الموسم.

ويتواجد عيد حاليًا مع منتخب مصر المشارك في كأس أمم إفريقيا 2025.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يعرض استعارة مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - صلاح بوشامة يجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لـ البنك الأهلي خبر في الجول – نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى برج العرب كرة سلة – فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في الجولة الأولى للدور الثاني

ويقضي عمر الساعي الموسم الحالي معارًا إلى المصري قادمًا من صفوف الأهلي.

وانتقل عيد إلى المصري في 2023 قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر.

ولعب عيد خلال الموسم الحالي 9 مباريات بقميص المصري.

بينما شارك الساعي في 17 مباراة مع المصري حتى الآن وسجل 5 أهداف.

وانضم العش إلى الأهلي في بداية الموسم الحالي قادمًا من زد.

صاحب الـ25 عامًا شارك في 8 مباريات مع الأهلي منذ انتقاله للفريق.

مصطفى العش أحمد عيد عمر الساعي الأهلي المصري
نرشح لكم
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر خبر في الجول – بعد قضاء فترة معايشة مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر كما كشف في الجول - "فدائي جديد".. المصري يضم عميد صوافطة خبر في الجول - الاتحاد السكندري يطلب ضم مصطفى معوض من الوحدات الأردني
أخر الأخبار
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال 10 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين 15 دقيقة | ميركاتو
"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير 30 دقيقة | أمم إفريقيا
رسالة من أفشة بعد انتقاله إلى الاتحاد.. "أتمنى ألا يكون وداعا دائما" 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد 43 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات 46 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران 52 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521175/خبر-في-الجول-الأهلي-يفاوض-المصري-على-ضم-عيد-مقابل-الساعي-والعش