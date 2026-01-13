كما كشف في الجول - "فدائي جديد".. المصري يضم عميد صوافطة

أعلن النادي المصري التعاقد مع الفلسطيني عميد صوافطة قادما من السلط الأردني.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل لاتفاق مبدئي بين الفريقين على انتقال اللاعب للمصري.

وكتب النادي البورسعيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "فدائي جديد في صفوف النسور.. صوافطة ينضم لأبناء الباسلة".

ويجيد صوافطة اللعب في مركز خط الوسط.

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 10 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع هدفا.

وكان صوافطة أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخب خلال بطولة كأس العرب 2025.

ويرغب المصري في تدعيم وسط ملعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال الموسم الحالي لعب صوافطة 9 مباريات بقميص السلط الأردني وخلالها سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء اليوم في كأس عاصمة مصر.

ويحتل المصري حاليا صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر، بينما يحتل حتى الآن المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.