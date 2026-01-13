كما كشف في الجول - "فدائي جديد".. المصري يضم عميد صوافطة

الثلاثاء، 13 يناير 2026 - 16:23

كتب : عمرو نبيل

عميد صوافطة

أعلن النادي المصري التعاقد مع الفلسطيني عميد صوافطة قادما من السلط الأردني.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل لاتفاق مبدئي بين الفريقين على انتقال اللاعب للمصري.

وكتب النادي البورسعيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "فدائي جديد في صفوف النسور.. صوافطة ينضم لأبناء الباسلة".

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - السلط الأردني يعلن انتقال عميد صوافطة لـ المصري كما كشف في الجول - المصري يضم أسامة زمراوي من الوداد خبر في الجول – الأهلي يوافق على انتقال سيحا والعش لـ المصري رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر

ويجيد صوافطة اللعب في مركز خط الوسط.

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 10 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع هدفا.

وكان صوافطة أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخب خلال بطولة كأس العرب 2025.

ويرغب المصري في تدعيم وسط ملعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال الموسم الحالي لعب صوافطة 9 مباريات بقميص السلط الأردني وخلالها سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء اليوم في كأس عاصمة مصر.

ويحتل المصري حاليا صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر، بينما يحتل حتى الآن المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ميركاتو عميد صوافطة المصري السلط
نرشح لكم
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران سفيان بوفال يقترب من الانضمام إلى لو هافر خبر في الجول – بعد قضاء فترة معايشة مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر خبر في الجول - الأهلي يفاوض المصري على ضم عيد مقابل الساعي والعش خبر في الجول - الاتحاد السكندري يطلب ضم مصطفى معوض من الوحدات الأردني
أخر الأخبار
نهاية الجدل.. برشلونة يعلن تعاقده مع كانسيلو قادما من الهلال 10 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين 15 دقيقة | ميركاتو
"دعمكم كان له أثر في المستوى الرائع للفريق".. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى مدينة أكادير 30 دقيقة | أمم إفريقيا
رسالة من أفشة بعد انتقاله إلى الاتحاد.. "أتمنى ألا يكون وداعا دائما" 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أفشة يمدد تعاقده مع الأهلي ويوقع عقد إعارته إلى الاتحاد 44 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - حارس المغرب: الاستعداد الذهني مهم لتخطي عقبة نيجيريا 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – حسام حسن.. لجأ للدفاع بمهاجمين لمنع سهولة قتل التحولات 47 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير تونسي: بسبب الأهلي.. الترجي الجرجيسي يتراجع عن بيع مهاجمه إلى مولودية وهران 52 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي
/articles/521174/كما-كشف-في-الجول-فدائي-جديد-المصري-يضم-عميد-صوافطة